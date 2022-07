Ana Maria Braga estaria namorando jornalista da Globo

- Publicidade -

O coração da apresentadora do Mais você, Ana Maria Braga, está com o coração batendo acelerado. Segundo o portal da Band, o motivo é início de namoro com o jornalista Fábio Arruda, editor de imagem de esportes na Globo. Ele teria pedido demissão da emissora para cuidar das redes sociais de Ana Maria.

Ana Maria e Fábio têm saído juntos e teriam sido flagrados em uma festa junina e em um jogo de futebol. No arraial, eles teriam dançado ao som de Como é grande o meu amor por você.

A assessoria de imprensa de Ana Maria disse que a apresentadora não comentaria o relacionamento com Fábio.

Fonte: Correio Brasiliense