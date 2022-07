Amordaçada e amarrada, mulher é resgatada de cárcere privado em hotel; crianças também estavam em quarto

“Quando abrimos [a porta do quarto], a mulher estava amarrada no chão, as crianças em cima da cama e o homem com alguns arranhões. Constatamos que ele havia amarrado ela e, por alguns hematomas no rosto, também identificamos uma situação de violência”, explicou a delegada Elizabeth de Paula, titular do 2º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

A SSP não informou a quantidade de crianças resgatadas do quarto nem quanto tempo as vítimas estava no local.

Após constatar a situação, a polícia acionou a Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas) e o Conselho Tutelar para dar apoio à mulher e às crianças. O homem foi preso e encaminhado à Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM).

Operação CIF

Dois estabelecimentos foram autuados durante a ação da Central Integrada de Fiscalização (CIF). Além do homem que foi preso por manter a mulher em cárcere privado, os policiais também efetuaram a prisão de um homem por porte ilegal de arma de fogo.

Ao todo, os agentes da CIF fiscalizaram 12 locais, entre hotéis, pousadas e demais estabelecimentos comerciais, com o objetivo de combater crimes. A ação envolveu a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, entre outros órgãos.