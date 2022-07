América-MG divulga rescisão de contrato de Jailson

- Publicidade -

O América-MG divulgou na última terça-feira, (05/07), a rescisão de contrato com o goleiro Jailson. De acordo com o clube, a iniciativa de encerrar o vínculo partiu do próprio goleiro. Jailson chegou no Coelho no início deste ano, e foi importante na campanha do Coelho na Pré-Libertadores, ajudando o time a se classificar para a fase de grupos da competição continental.

Aos 41 anos, Jailson disputou 27 jogos com o América-MG, e tinha contrato com o Coelho até o fim deste ano. De acordo com o clube a iniciativa da rescisão partiu do próprio jogador.

Jailson jogou pela última vez com a camisa do América-MG na 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nas duas rodadas seguintes, o goleiro ficou de fora por lesão muscular e amigdalite. Na última rodada, o América-MG confirmou que Jailson ficou fora dos relacionados por decisão da comissão técnica.

Fonte/ Portal Yahoo.com