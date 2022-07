Ameaçado pela construção de estrada, Parque Nacional da Serra do Divisor recebeu 365 turistas em 2021

- Publicidade -

Segundo dados do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), em 2021 o Parque Nacional da Serra do Divisor foi área de proteção ambiental que mais recebeu visitantes no Acre, foram 365 visitantes, número que contrasta com 2020, quando os parques nacionais do Acre praticamente não receberam visitantes em decorrência da pandemia de Covid-19.

Sem visitantes em 2020 e 2021, a Reserva Extrativista Chico Mendes recebeu 10.375 turistas entre 2018 e 2019.

O estado acreano possui sete unidades de proteção ambiental abertas ao público: o Parque Nacional da Serra do Divisor, Flona (Floresta Nacional) Macauà, Flona de São Francisco, reserva biológica do Rio Acre, Flona quiri e Resex Cazumbá-Iracema -e é que mais recebe turistas.

13.324 pessoas visitaram essas unidades desde o ano 200 até agora, com intervalos de tempo. Fora a Serra do Divisor, apenas a Esec Rio Acre, que protege as nascentes do manancial, recebeu visitação em 2021. De acordo com os cientistas, o Divisor é a região que possui maior diversidade no planeta Terra, porém está sendo ameaçado pelo projeto da estrada que liga Cruzeiro do Sul a Pucallpa, no Peru.

Em todo o Brasil, os parques nacionais dirigidos pelo ICMBio atingiram um novo recorde histórico de visitação e chegaram a 6,9 milhões de visitas em 2021, contra 4,4 milhões no ano anterior. A variação da demanda foi de 56% nessas unidades. Os dez parques nacionais mais visitados em todo o país, em 2021, representaram 65% do total de visitas entre as 74 unidades atualmente existentes na categoria. O campeão, mais uma vez, foi o Parque Nacional da Tijuca (RJ), com mais de 1,7 milhão de visitantes (1,2 milhão a mais que em 2020). O Cristo Redentor, uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno, é palco da Trilha Transcarioca, pioneira da Rede Nacional de Trilhas de Longo Curso.

Fonte:O Juruá em Tempo