Ambulância do Samu bate em caminhão e deixa vítimas presas às ferragens

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) colidiu com a traseira de um caminhão, na madrugada desta sexta-feira (1º/7). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), deixou vítimas presas às ferragens. Ao todo, três pessoas ficaram feridas. Um médico em estado grave que foi encaminhado para o Hospital de Base.

A batida ocorreu na BR-060, cerca de 11km após a divisa do Distrito Federal com o Goiás. As vítimas foram encaminhadas para o hospital por uma ambulância do Samu.

O Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) deslocou viaturas para atender a ocorrência, mas não soube informar o estado das demais vítimas. Segundo a corporação, o caminhão carregado com areia estaria parado quando foi acertado na traseira.

Fonte: Correio Braziliense