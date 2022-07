AMANHECIDA: Mulher passa a madrugada na rua bebendo e espanca o marido que reclamou

- Publicidade -

Depois de ser agredido pela esposa amanhecida e embriagada, um homem de 30 anos acionou a Polícia Militar nesta quinta-feira (21) no bairro Nacional, zona Norte de Porto Velho (RO).

O homem informou que a mulher passou a madrugada toda na rua consumindo bebida alcoólica e só voltou pela manhã.

Embriagada, a mulher não gostou do marido questionar pelo fato da esposa ter gasto o dinheiro dele no cartão.

A mulher se sentindo na razão partiu para a violência e agrediu o esposo com tapas no rosto e arranhões no pescoço.

O homem não reagiu as agressões e acionou a Polícia Militar. Quando os policiais chegaram ainda encontraram a mulher exaltada no local dizendo que era para o marido ir embora de casa, pois queria a separação.

Os policiais questionaram o homem sobre a continuidade na denúncia de agressão, mas ele informou que não desejava mais que a mulher fosse presa.

A equipe policial então registrou uma ocorrência de lesão corporal somente no DP da área e o casal permaneceu na residência.