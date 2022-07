Amanda Nunes se vinga de Julianna Peña e reconquista cinturão dos galos

- Publicidade -

Cerca de sete meses após ser derrotada por Julianna Peña e perder o cinturão do peso-galo (61 kg) do Ultimate, Amanda Nunes deu o troco na sua algoz. Na luta principal do UFC 277, em Dallas (EUA), a brasileira teve uma grande atuação e dominou sua rival por cinco rounds, para vencer o embate por decisão unânime dos jurados e recuperar seu título da categoria.

Com essa conquista, Amanda Nunes volta a ter dois cinturões no Ultimate. Além do peso-galo, a baiana também tem a cora do peso-pena (66 kg) da organização.

A luta

Bem mais cautelosa do que no primeiro encontro, Amanda Nunes explorava a mudança de base para confundir a adversária e teve sucesso em boa parte do primeiro round. A brasileira conectou bons golpes e balançou Peña em duas ocasiões. Na parte final da parcial, a americana se encontrou e desferiu bons diretos, mas sem conseguir virar o assalto.

Logo no início do segundo round, Amanda aproveitou a afobação de Peña e desferiu um cruzado de direita que levou à adversária ao chão. E não demorou muito para a baiana repetir a dose, com o golpe igual para conseguir seu segundo knockdown. No fim da parcial, Nunes comprovou sua dominância e, com um golpe de encontrou, derrubou a campeã pela terceira vez. No entanto, Peña mostrava muita resistência e não se entregava.

Ao contrário dos dois primeiros assaltos, que foram todos voltados para a parte em pé, o terceiro round foi todo no solo. Amanda Nunes logo travou uma investida de Julianna na luta agarrada e, na sequência, levou o embate para o solo. Nesta área, a brasileira trabalhou bem as cotoveladas e abriu um ferimento no rosto da oponente.

As duas protagonizavam uma verdadeira batalha dentro do octógono. No quarto round, Amanda não demorou para derrubar Julianna e ficar novamente por cima, trabalhando duros golpes. Mas a campeã, que estava com o rosto ensanguentado, mostrava um coração gigante e resistia, além de buscar algumas finalizações. A americana chegou a pegar uma chave de braço, mas a baiana escapou.

Ciente de sua vantagem no duelo, Amanda preferiu não se arriscar na parte em pé e levou o confronto para o solo, para fazer pressão na Peña por cima e atenta as investidas da campeã. Nos 30 segundos finais, Nunes encaixou um mata-leão e ficou perto de finalizar, mas a americana conseguiu novamente escapar, para a decisão ficar nas mãos dos jurados.

Confira os resultados do show:

Amanda Nunes venceu Julianna Peña por decisão unânime dos jurados;

Brandon Moreno venceu Kai Kara-France por TKO no 3R;

Sergei Pavlovich venceu Derrick Lewis por TKO no 1R;

Alexandre Pantoja finalizou Alex Perez no 1R;

Magomed Ankalaev venceu Anthony Smith por TKO no 2R;

Alex Morono venceu Matthew Semelsberger por decisão unânime dos jurados;

Drew Dober venceu Rafael Alves por KO no 3R;

Hamdy Abdelwahab venceu Don’Tale Mayes por decisão dividida dos jurados;

Drakkar Klose venceu Rafa Garcia por decisão unânime dos jurados;

Michael Morales venceu Adam Fugitt por KO no 3R;

Joselyne Edwards venceu Ji Yeon Kim por decisão dividida dos jurados;

Nicolae Negumereanu venceu Ihor Potieria por TKO no 2R;

Orion Cosce venceu Blood Diamond por decisão unânime dos jurados

Fonte: Ag Fight