ALTA PERICULOSIDADE: Identificados criminosos que fugiram do presídio 470 em Porto Velho

A polícia divulgou as imagens dos cinco apenados que conseguiram fugir na madrugada desta terça-feira (26) do presídio Milton Soares de Carvalho, o 470, em Porto Velho (RO).

Estão sendo procurados, os criminosos Fabiano Pedrosa Pereira, José Carlos da Silva Teixeira, Marcos Nascimento Pinheiro, Roney Lopes da Silva, Francisco Romário Barbosa do Nascimento, que são considerados de alta periculosidade.

Durante intensas buscas nesta manhã com apoio do Núcleo de Operações Aéreas (Noa) Polícia Penal e Polícia Militar no bairro Planalto foi preso o sexto que havia conseguido fugir, Lauro Cristian A. S., 19.

Os seis apenados fugiram da penitenciária por volta das 3h da madrugada após serrarem grades das celas e fugirem pulando o alambrado.

O criminoso Lauro Cristian, capturado com o cerco da PM, é acusado de matar a facadas o jovem Júlio Marlon Bonfim em agosto do ano passado em frente a uma casa noturna no bairro Eletronorte, na zona Sul.

O crime teria sido motivado por causa do barulho da motocicleta da vítima na frente da boate.

