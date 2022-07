ALERTA: Mais novo golpe utiliza fotos de familiares para extorquir vitimas

- Publicidade -

Os golpistas estelionatários utilizam todos os meios possíveis para subtrair valores financeiros de suas vítimas, até mesmo se utilizam de nomes de facções criminosas.

O mais recente golpe aplicado é a utilização de fotos retiradas das redes sociais das vítimas para extorsão com chantagens e ameaças de morte, principalmente contra pessoas vulneráveis, como crianças e idosos.

Um agente público de segurança, que não será identificado, foi a vítima mais recente quando recebeu uma mensagens no WhatsApp com imagens da própria mãe (idosa) e da filha com a marca de um X de cor vermelha e duas letras que identificam uma facção criminosa.



Além, de uma mensagem ameaçadora em que o emissário se identifica como “R6 do Comando Geral do Comando vermelho”

A mensagem possuí o seguinte conteúdo de ameaça:

“Fotos sua e da sua família tá rolando em nosso grupo da facção criminosa do Comando Vermelho, várias afirmativas aí que vc está denunciando meu tráfico de drogas”

Ao perceber que o restante da mensagem exigia dinheiro, o agente respondeu identificando sua profissão de agente público de segurança e o golpista o bloqueio do WhatsApp.

“Fiz questão de divulgar essa situação para alertar a população dessa modalidade de golpe e orientar que não deposite nenhum valor em conta ou faça pix, bloqueio imediatamente o usuário criminoso e comunique imediatamente a polícia” orientou o agente de segurança pública.