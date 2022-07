- Publicidade -

Brasileiros costumam sacar valores do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para pagar dívidas e investir em algo, quando é possível. Não é incomum que as pessoas fiquem interessadas pelo dinheiro, principalmente num período de crise onde os preços dos alimentos só têm aumentado.

O Governo Federal permite que os trabalhadores tenham acesso a dois tipos de retirada: o saque extraordinário e o saque-aniversário, ambos do FGTS. Embora os valores sejam retirados de um mesmo fundo, as opções de saque não são iguais e cada uma tem sua particularidade.

No caso do saque extraordinário, cada pessoa pode sacar até R$ 1 mil, levando em conta a soma dos saldos disponíveis de todas as contas do FGTS. Esse tipo de saque só ocorre uma única vez. O trabalhador que aderir a retirada extraordinária poderá pegar o valor da multa rescisória normalmente.

Ainda posso sacar os R$ 1.000 do FGTS?

A resposta é sim. Ainda é possível sacar até R$ 1 mil do FGTS. Todos os cidadãos interessados podem retirar valores até o dia 15 de dezembro. O crédito é feito de maneira automática na conta do Caixa Tem, em nome do trabalhador.

O limite do saque do FGTS é de R$ 1 mil e cada pessoa poderá retirar o que estiver disponível em sua conta. Ou seja, se um indivíduo tiver R$ 500, ele só sacará esse valor. Nas situações em que as quantias referentes não tiverem caído automaticamente na conta, é preciso que a pessoa solicite a liberação do dinheiro.

Vale lembrar que o saque é facultativo ao trabalhador, caso o mesmo não tenha interesse em retirar o dinheiro, é só não fazer nenhuma transação e a quantia retornará para as contas do fundo.

Onde consultar se posso sacar os R$ 1.000 do FGTS?

As consultas podem ser realizadas no site do FGTS, onde é necessário informar CPF, número do PIS e senha. Na página é indicado se a pessoa tem direito ao saque e como ocorrerá o procedimento.

Outra opção de consulta é através do aplicativo FGTS, disponível para Android e iOS, onde é solicitado CPF e senha. Também é possível solicitar o saque do dinheiro, caso haja, por meio desse mesmo aplicativo.

Ademais, o trabalhador pode ir até uma agência da Caixa Econômica Federal da região que reside para consultar valores, solicitar retorno de quantias e informar que não tem interesse no saque. Para maiores informações sobre o saque, basta clicar aqui.

