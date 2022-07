Ainda não sacou o PIS? Saiba como receber até R$ 1.212

- Publicidade -

Apesar do PIS 2022 ter sido pago entre fevereiro e março, mais de 480 mil trabalhadores ainda não sacaram o abono salarial, segundo o Ministério do Trabalho e Previdência. A boa notícia é que os valores de até R$ 1.212 seguem disponíveis até 29 de dezembro.

Quem tem direito pode receber as parcelas do PIS pela Caixa Econômica Federal – uma vez que o benefício é destinado ao setor privado. Todas as informações podem ser obtidas pelo telefone 0800-726-02-07, pelo site http://www.caixa.gov.br/abonosalarial/ ou via app Caixa Trabalhador.

Os pagamentos podem ser via conta corrente ou poupança na Caixa, poupança digital ou retirados presencialmente. Veja abaixo os detalhes sobre cada um deles:

Conta corrente ou poupança na Caixa: Valores podem ser sacados com cartão magnético e documento de identificação nas agências da Caixa, casas lotéricas, terminais eletrônicos e correspondentes Caixa Aqui. Se o beneficiário recebe pela poupança digital pode movimentar o valor no aplicativo Caixa Tem.

Por meio do Cartão Cidadão: é possível sacar nos terminais de autoatendimento, casas lotéricas e postos Caixa Aqui, desde que possua a senha e esteja de acordo com o calendário de pagamento.

Saque nas agências, guichê de atendimento presencial ao público: É necessário levar o documento de identificação oficial com foto e o número do PIS. Esse número pode ser checado no site do Meu INSS, pelo Cnis (Cadastro Nacional de Informações Sociais), no aplicativo do FGTS e no aplicativo Caixa Trabalhador.

Como saber se tenho direito ao PIS?

Para retirar o benefício, é necessário:

Ter recebido por pelo menos 30 dias de trabalho em 2020;

Ter trabalhado com carteira assinada em 2020;

Ter recebido até no máximo dois salários mínimos mensais em 2020;

Atualização dos dados na Relação Anual de Informações Sociais (Rais) por parte do empregador;

Estar inscrito no PIS-Pasep há pelo menos 5 anos.

Entretanto, não têm direito ao abono os trabalhadores: domésticos, rurais empregados por pessoas físicas, urbanos empregados por pessoas físicas, empregados por pessoas físicas equiparadas a jurídicas.

Quanto recebo?

O valor varia de R$ 101 – quantia recebida por quem trabalhou apenas um mês – a R$ 1.212 – valor do atual salário mínimo, pago a quem trabalhou ao longo dos 12 meses.

Confira abaixo a relação entre meses trabalhados e valores do benefício:

1 mês trabalhado – R$ 101

2 meses trabalhados – R$ 202

3 meses trabalhados – R$ 303

4 meses trabalhados – R$ 404

5 meses trabalhados – R$ 505

6 meses trabalhados – R$ 606

7 meses trabalhados – R$ 707

8 meses trabalhados – R$ 808

9 meses trabalhados – R$ 909

10 meses trabalhados – R$ 1.010

11 meses trabalhados – R$ 1.111

12 meses trabalhados – R$ 1.212

Fonte: Yahoo!