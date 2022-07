Aglomerações em festas regadas a Covid: horas após a mega aglomeração do Carnavale, Fernanda Hassen interrompe aulas em Brasiléia

- Publicidade -

Uma multidão de pessoas beberam e dançaram durante todo o final de semana sem se importar com os cuidados devidos para se evitar o contágio das doenças.

Perto de 20 mil pessoas se esbaldaram no Carnavale de Brasiléia, o ponto alto do aniversário de 112 anos do município. Margareth Menezes, Araketu e outras atrações embalaram a festança para a multidão, mesmo diante dos alertas das autoridades para o aumento nos casos de Covid e síndromes gripais no Acre, e especialmente naquela cidade fronteiriça, que recebe a cada instante pacientes da Bolívia.

Numa tentativa de demonstrar preocupação com a saúde pública, e num gesto político bastante questionado nas redes sociais, a prefeita Fernanda Hassen referendou a antecipação do recesso do ano letivo. A prefeitura anunciou a decisão nas redes sociais, com aval das entidades de classe sobre as quais a prefeita tem ingerência direta. Os “atores” da indecência aparecem, somente agora, usando máscaras, em fotografia que ilustra a postagem.

E com uma boa pitada de hipocrisia: “fronteira da Esperança é o slogan usado pela gestão municipal a fim de abafar a barbeiragem administrativa em ano eleitoral para atender contratos com empresários dos artistas de fora e pôr em risco a vida dos cidadãos.

Fonte/ O Seringal