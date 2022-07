Agente é atingido na cabeça por cadeira em princípio de rebelião em centro socioeducativo no AC

- Publicidade -

Um agente socioeducativo ficou com um corte profundo na cabeça durante um princípio de rebelião no Instituto Socioeducativo Aquiry, em Rio Branco, na manhã desta terça-feira (5). No momento da ação, ocorria uma atividade cultural no refeitório da unidade para 23 jovens.

Nenhum dos adolescentes ficou ferido e o agente foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Pronto Socorro de Rio Branco e passa bem.

De acordo com o diretor presidente do ISE, Mário Cesar, a intenção dos oito adolescentes era fugir da unidade, mas eles foram contidos pelos agentes que acompanhavam a ação.

“Em dado momento, esses adolescentes tentaram uma fuga, mas foram contidos pelos agentes. Eram pelo menos 15 agentes que estavam no refeitório acompanhando a ação, que ocorria no refeitório, na área de segurança da unidade. Não houve a possibilidade de fuga, apesar da tentativa”, explicou.

Os jovens chegaram a fazer uma funcionária do ISE de refém, segundo o diretor.

“Mas tivemos uma intervenção rápida e a equipe conseguiu conter a ação. A funcionária não ficou ferida. No meio da confusão, um agente nosso foi atingido por um desses adolescentes com uma cadeirada e teve um corte profundo na cabeça, mas foi socorrido e levado por uma equipe do Samu para o PS”.

Ainda de acordo com Cesar, os adolescentes foram encaminhados para a delegacia. “Vão fazer exame de corpo de delito e vão para a delegacia. Estaremos informando ao Ministério Público e ao Judiciário, como é de praxe, para que sejam determinadas as medidas disciplinares após o retorno deles para a unidade”, finalizou.

Fonte: G1ACRE