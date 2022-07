Aeronave carregada com meia tonelada de cocaína é interceptada pela FAB

Segundo nota divulgada pela FAB, uma aeronave de pequeno porte entrou no espaço aéreo brasileiro sem autorização e foi classificada como suspeita. Dois caças A-29 Super Tucano da FAB foram empregados na missão, realizada em conjunto com a Polícia Federal.

Os militares tentaram contato com o piloto, mas não obtiveram nenhuma informação dele, de acordo com a FAB. Como ele não obedeceu a nenhuma das ordens, os militares efetuaram então um tiro de detenção, que tem objetivo de atingir o alvo.

Só depois disso que o piloto do avião suspeito fez o pouso forçado em São Paulo, entre as cidades de Jales e Pontalinda. Duas pessoas se evadiram antes da chegada dos policiais e na aeronave foram encontrados cerca de 500 quilos de pasta base de cocaína.

A FAB afirmou que todas as medidas previstas em casos de interceptação de aeronave suspeita são com base no decreto 5.144, de 16 de julho de 2004. A ação faz parte da Operação Ostium, para coibir ilícitos transfronteiriços, na qual atuam em conjunto a Força Aérea Brasileira e a Polícia Federal.

Fonte: G1MS