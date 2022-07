Advogado é morto a facadas no Centro do Rio de Janeiro após festa

- Publicidade -

Um advogado de 27 anos foi morto a facadas após deixar uma festa na Praça da República, no Centro do Rio de Janeiro, na madrugada desse sábado (23/7).

O corpo de Victor Stephen Coelho Pereira foi encontrado por policiais militares perto da Estação Saara do VLT. O jovem estava sem os documentos, e a suspeita é de que ele tenha sido vítima de um assalto.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros que estava na região constatou o óbito do rapaz. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e fez perícia no local.