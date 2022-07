Adolescente de 17 anos é condenado à morte pelo “tribunal do crime” corpo é encontrado na Cidade do Povo

- Publicidade -

O adolescente Marcelo Souza Bezerra, 17 anos, conhecido como Marcelino”, morador do bairro Belo Jardim, foi encontrado morto a tiros na manhã desta quinta-feira, 28, na Cidade do Povo, próximo às margens do Igarapé da Judia, região do Segundo Distrito.

Segundo informações da PM, o jovem era integrante de uma facção criminosa e tinha várias passagens pela polícia, por diversos crimes, e recentemente teria trocado de facção, o que pode ter acarretado a sua sentença de morte pelo tribunal do crime. O adolescente tinha marcas de três tiros no abdômen e estava amarrado. Possivelmente ele teria sido torturado pelos assassinos, pois, a polícia encontrou vários cortes de faca nos braços e pernas.

Marcelo teria sido visto andando nas ruas do Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em seguida teria sido sequestrado por membros da facção rival.

O corpo de Marcelo foi encontrado por populares, que acionaram a Polícia Militar, que rapidamente foi até o local, isolou a área para o trabalho da Polícia Técnica Científica realizar a perícia.

A motivação seria a rivalidade entre as facções criminosas. O Caso será investigado pela Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).