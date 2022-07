Adolescente de 15 anos mata três irmãos e se suicida em seguida

- Publicidade -

Um adolescente de 15 anos atirou e matou três irmãos, de 5, 8 e 17 anos. Na sequência, ele tirou a própria vida. O caso foi registrado em Fairbanks no Alasca, nos Estados Unidos, na última terça-feira (26), e foi relatado pela TV NBC KTUU.

As autoridades afirmaram que receberam um chamado de disparo de arma de fogo. Ao chegarem no local, os policiais encontraram quatro pessoas mortas, aparentemente feridas com arma de fogo.

As investigações apontaram que o menino de 15 anos teria atirado nos irmãos e, na sequência, apontado a arma para si mesmo. Na casa, ainda estavam outros três irmãos, todos menores de 7 anos, mas eles não ficaram feridos.

Ainda segundo as autoridades, os pais das vítimas não estavam em casa quando o incidente foi registrado. As investigações agora tentarão descobrir uma motivação por trás das mortes. A arma utilizada pelo garoto pertencia à família.