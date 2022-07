Adeus, IPVA: 18 veículos que ficam isentos do imposto a partir de 2023

- Publicidade -

Sempre que um novo ano começa, o brasileiro que tem um veículo na garagem precisa pagar o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores). A alíquota do imposto é definida por cada estado brasileiro, e o valor da cobrança depende do automóvel em questão.

A boa notícia é todas as unidades da federação têm regras para isenção do IPVA. Na maior parte dos locais, o benefício é oferecido quando o veículo atinge um certo tempo de fabricação.

Isso significa que a lista de condutores isentos desse imposto cresce todos os anos, e em 2023 não será diferente. Para saber se você será contemplado, é preciso conhecer as regras adotadas na sua unidade federativa.

Isenção por estado

Carros com 10 anos de fabricação não geram cobrança de IPVA no Acre, Rio Grande do Norte e Roraima. A partir dos 15 anos de fabricação, não é preciso pagar o tributo no Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, Sergipe e Tocantins.

São Paulo, Alagoas, Paraná e Rio Grande do Sul garantem o benefício a veículos com 20 anos de fabricação. Já aqueles fabricados até 1985 são isentos em Santa Catarina. Em Minas Gerais, existe uma redução gradativa do imposto de acordo com o modelo do carro.

18 veículos isentos do IPVA em 2023

Considerando os critérios informados anteriormente, veja alguns veículos isentos do IPVA a partir do próximo ano:

VW Gol; GM Corsa; Fiat Siena; GM Celta; Chevrolet Vectra Challenge; Chevrolet Montana Sport; Chevrolet Astra 2010; Fiat Stilo Schumacher; Jeep Wrangler 2002. Fiat Brava 2007; Fiat Fiorino 2002; BMW Z4 2007; Audi A3 2007; Audi A3 2010; Ford Ka 2007; Fiat Uno 2002; Citroën C3 2010; Fiat Stilo Schumacher Season 2006.

Fonte: Edital Concursos Brasil