Acusado de traição conjugal, Marcelo Bimbi, ex de Nicole Bahls diz que passou fome após a separação

Marcelo Bimbi, ex-marido de Nicole Bahls, afirmou que chegou a passar forme após o término e que foi abandonado por todos os amigos. O modelo explicou que perdeu contratos de trabalho e não teve a quem recorrer.

“Quando eu era casado, morava na beira da praia no Rio, tinha muitos amigos. Depois que me separei e as coisas foram ficando difíceis, não tinha mais nenhum. Dois ou três amigos que me ajudaram. Cheguei a passar fome, porque perdi todos os contratos”, lamentou ele, que disse que os amigos que menos esperava foram os que apareceram nos momentos difíceis.

“Você quer dar valor pra aquele amigo famosinho, que está na mídia. Se você quer estar junto, ele quer estar junto também. Depois vem a vida e mostra que tudo isso é passageiro, mostra quem é de verdade”, completou ele em entrevista ao programa “Chupim”, da Metropolitana FM.

O casamento de Bimbi e Nicole Bahls terminou após três anos, e inicialmente a modelo explicou que a separação foi amigável. Em dezembro de 2021, entretanto, ela deu mais detalhes em uma conversa com a cantora Naiara Azevedo no programa “Pé na Bota”. No papo, Nicole explicou que descobriu uma traição por meio da imprensa.

“Só não peguei no tico, tico (a traição), mas peguei no Leo Dias. Foi tudo. Economizei detetive. Eu ia morrer sem saber. Eu estava em casa, quando eu olho, o bofe lá beijando o pescoço de uma racha. Meu casamento já não estava mais feliz. Era feliz, mas estava um casamento mais de amizade, de companheirismo. Não estava mais acontecendo. Posso dizer que ele foi o amor da minha vida. A gente não tem como forçar a pessoa a te amar. Se aconteceu isso, é porque ele não estava feliz”.

Perrengue no sexo

Conhecida por não ter papas na língua, Nicole Bahls abriu o jogo sobre a experiência que teve com sexo anal. Segundo a modelo, ela não é adepta da prática e só teve uma tentativa, que não foi nada boa.

“Eu deixo para as bichas usarem. Dói muito. Já tentei, fiquei vesga, quase desmaiei e chamei a ambulância. Não dá pra mim, não. Elas (as bichas) têm o talento dela, e eu tenho o meu na frente”, disse em entrevista ao podcast “Papagaio Falante”.

Durante a conversa, Nicole ainda detalhou o rápido affair que viveu com o jogador de futebol Neymar. “Ele é muito simpático, cheirosinho, acabei dando um beijinho nele”, comentou.

Vale lembrar que Nicole Bahls está comprometida novamente. Após o término do casamento com Marcelo Bimbi, a ex panicat assumiu namoro com empresário Marcelo Viana.

Fonte/ Portal Yahoo.com