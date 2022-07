Acusada de matar jovem por ciúmes no AC tem prisão mantida e vai passar por exame de insanidade mental

Conforme a denúncia do Ministério Público, Rayane convivia maritalmente com Davi, que no dia do crime tinha saído de casa para ir à uma festa e ela não gostou da situação. A jovem então foi ao local e passou a atacar a golpes de faca as duas meninas que estavam com ele e, por fim, o próprio companheiro.

Edlyn ainda chegou a ser socorrida e levada à Upa do 2º Distrito, mas não resistiu e morreu na unidade. A outra jovem atacada levou, segundo o MP-AC, ao menos cinco facadas, sendo uma delas no peito. A motivação teria sido ciúmes.

Surto psicótico

Em depoimento, a acusada de homicídio e duas tentativas de homicídio afirmou que estava em surto psicótico e que não lembrava de ter matado Edlyn e ferido os outros dois jovens.

Por isso, a defesa da jovem entrou com um pedido, no dia 16 de junho, para que fosse instaurado o incidente de insanidade mental. No documento, a defesa alega que familiares de Rayane informaram que ela, na infância, apresentava confusões mentais e quadro de depressão e que inclusive teria tentado tirar a própria vida.

Foi feito então o requerimento para que ela passe por avaliação por uma junta médica, e que seja feito exame de insanidade mental.