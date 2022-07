Acre tem queda no número de notificações e registra 381 novos casos de covid-19 nesta segunda-feira

- Publicidade -

Após muitas semanas registrando, aproximadamente, mil casos, diariamente, o Acre apresentou uma queda no número de infectados, neste início de semana. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), 381 novos casos de covid-19 foram confirmados na segunda-feira, 25.

Em todo o Estado, 140.424 pessoas já contraíram a doença. Novos óbitos por consequência do novo coronavírus não foram registrados, fazendo com que o número oficial de mortes por covid-19 permaneça em 2.010 pessoas.

Ainda segundo o boletim da Sesacre, o Acre registra 346.675 notificações de contaminação pela doença, sendo que 206.243 casos foram descartados e 8 exames de RT-PCR aguardam análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen). Pelo menos 125.247 pessoas já receberam alta médica da doença, e outras seis seguem internadas em observação.

Fonte/ A Gazeta do Acre