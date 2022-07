Acre tem estoque de 38 mil doses de vacina para o público infantil

- Publicidade -

O Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Imunizações (PNI), recomenda a ampliação da vacina CoronaVac para crianças de 3 a 5 anos de idade. O Estado do Acre, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre), começa a distribuir os lotes ainda esta semana para que os municípios iniciem a vacinação.

A vacinação das crianças será realizada de acordo com a disponibilidade de doses em estoques nos municípios, estados e Distrito Federal.

De acordo com nota técnica enviada aos PNIs estaduais, a recomendação é de que a CoronaVac seja destinada inicialmente somente para crianças entre 3 e 4 anos de idade, de forma gradual.

Ainda, de acordo com a nota, neste momento as crianças a partir de 5 anos deverão ser vacinadas com a vacina Pfizer, nos esquemas já recomendados.

Fonte/ O Alto Acre