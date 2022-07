Acre registra quinto caso suspeito da varíola do macaco

- Publicidade -

A Secretaria de Estado de Saúde confirmou na terça-feira, 12, por meio de nota, o quinto caso suspeito da monkeypox, ou varíola do macaco no Estado. O paciente deu entrada em um hospital particular de Rio Branco apresentando febre, cansaço físico, pápulas (lesões na pele) e vesículas (bolhas) espalhadas pelos braços, abdômen e pescoço.

O paciente encontra-se em isolamento domiciliar desde o aparecimento dos sintomas. O quadro de saúde é estável e o tratamento foi iniciado após a notificação.

Ainda de acordo com a nota da Sesacre, o rapaz retornou de uma viagem ao exterior recentemente.

Em relação aos outros quatro casos suspeitos da doença, um já foi descartado por critério epidemiológico e dois estão sob investigação em Cruzeiro do Sul. O quarto paciente, natural de Boca do Acre (AM), que deu entrada no Pronto-Socorro de Rio Branco devido a uma agressão e apresentou erupções cutâneas, também aguarda resultado.

Fonte/ Portal Jornal Opinião