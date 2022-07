Acre muda base de cálculo para cobrança de ICMS em cima da gasolina, diesel e gás de cozinha

“Vou ter uma diminuição, mas, por conta da base de cálculo. Tenho uma decisão judicial e preciso cumprir, mas é uma decisão liminar, não é de mérito, porque o pleno do STF ainda vai decidir sobre isso e pode ser contrário à liminar. É bem provável que ela seja derrubada porque uma lei federal não pode invadir a estadual. Assim, o estado deve perder R$ 0,60 centavos por cada litro vendido”, explica o secretário adjunto da Receita Estadual, Clóvis Gomes.

Outra lei que está em debate é a lei 194, que tem a ministra ministra Rosa Weber como relatora e que estabelece um limite de 17% a 18% para as alíquotas do ICMS, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro na semana passada. Atualmente, o estado cobra uma alíquota de 25% em cima do preço da gasolina e de 17% em cima do diesel.