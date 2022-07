Acidente provocado por caminhoneiro bêbado deixa 2 mortos

- Publicidade -

Um grave acidente envolvendo três carretas e um caminhão matou dois homens, na BR-040, em Cristalina, no Entorno do Distrito Federal. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão foi provocada por um motorista embriagado, que tentou fazer um retorno em local proibido.

O acidente aconteceu na noite da última quarta-feira (13/07), no km 74 da rodovia. De acordo com a corporação, ao tentar fazer uma conversão proibida, o motorista ficou preso com parte do veículo preso em uma vala, enquanto outra parte ficou sobre a rodovia.

Conforme explicação da Guarda Civil Municipal de Cristalina, as três carretas não conseguiram frear a tempo e colidiram contra o caminhão.

Dois dos motoristas das carretas morreram no local e outro ficou ferido. Já o condutor do caminhão ficou ferido e foi conduzido ao Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) de Cristalina.

Fonte/ Portal metropole.com