ACIDENTE NA MADRUGADA: Acidente entre dois carros, deixa duas pessoas feridas, na Avenida Getúlio Vargas

A Colisão entre dois veículos, um Fiat Strada preto e um Volkswagen Virtus de cor prata, ocorreu no início da madrugada desta quinta-feira, 21 deixando dois jovens feridos e dois veículos destruídos.

As vítimas foram identificadas pelos nomes de, Paulo Milton Braga, de 19 anos, que conduzia o veículo modelo Strada e Saimon Werverton Bezerra Dantas, de 29 anos que dirigia o Volkswagen Virtus.

De acordo com informações, o motorista do Virtus, teria saído do estacionamento de uma galeria e iria seguir na direção bairro centro, quando o veículo Strada conduzido por Paulo Milton que trafegava no mesmo sentido e em alta velocidade colidiu na traseira do Virtus.

Com o impacto da colisão os veículos rodaram na pista e cada um seguiu descontrolado em direção oposta, terminando por colidir um contra o muro do Centro de Treinamento da Diocese de Rio Branco e o outro contra a parede de uma empresa.

Os dois motoristas foram socorridos pelas viaturas 01 e 05 do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e levados ao Pronto Socorro de Rio Branco.

De acordo com o médico do SAMU, o uso do cinto de segurança e os airbags acionados, salvaram a vida dos jovens, que sofreram pancadas na cabeça, ficando desorientados, porém não correm risco de morte, somente danos materiais.