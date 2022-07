Ação da Segurança Pública do Acre cumpre mandados de busca e apreensão contra tráfico de drogas em Rio Branco

- Publicidade -

Na manhã desta desta terça-feira (26), a Força de Segurança Pública Do Acre cumpriu dois mandados de prisão preventiva e três buscas e apreensão com o objetivo de intervir o tráfico de drogas na cidade de Rio Branco(AC).

A operação foi iniciada em fevereiro do ano passado quando uma mulher estava pronta para embarcar em um avião com destino ao estado do Recife/PE, consigo estavam três quilos de cocaína em suas partes íntimas.

De acordo com a Polícia Federal a partir da prisão da referida mulher foi possível identificar os demais envolvidos no tráfico de drogas. A PF conseguiu além de identificar os envolvidos no comércio da droga encontrar o que fornecia o produto químico. Todos os envolvidos fazem parte de grupo de facções criminosas e com a associação ao trafico a pena será somada em 30 anos de reclusão.

O processo investigatório da Segurança pública do Acre foi coordenada pela Polícia Federal e Policias Miliar e Civil, onde cuja operação foi denominada Veneza, cidade do estado do Recife onde a droga seria destinada. A cidade Veneza faz referência a uma cidade fluvial italiana.