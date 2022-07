Acabou o namoro de Lucas e Eslovênia? Ex-BBBs se afastam. Saiba o motivo!

- Publicidade -

Os fãs estão notando o afastamento entre Lucas Bissoli e Eslovênia Marques, ex-participantes do “BBB22”. Após romance dentro do reality e pedido de namoro ao fim do programa, Eslô e Lucas chamaram atenção por não serem mais vistos juntos nos últimos dias, o que gerou alguns questionamentos entre os seguidores. No entanto, de acordo com Matheus Baldi, do Fofocalizando, o casal está afastado temporariamente.

Ainda segundo o jornalista, Lucas e Eslovênia estão cumprindo compromissos e atividades pessoais. “Começou uma onda de comentários na rede vizinha de que eles não estão aparecendo juntos nos últimos dias e que poderiam estar em crise. Conversei com assessoria de ambos que me confirmaram que eles estão juntos e sem crise“, explicou o jornalista.

“Explicaram que Eslô estava super envolvida na mudança para o apartamento novo e que Lucas foi passar alguns dias no Espírito Santo para ver a família. Também disseram que logo ele estará em São Paulo, novamente, na companhia da sua amada“, completou.

Eslovênia, Rodrigo Mussi, Lucas e Gabi Martins se encontram em evento

No último fim de semana de junho, Gabi Martins, Eslovênia, Lucas e Rodrigo Mussi, que está se recuperando após sofrer um grave acidente de carro, se encontraram no Festival de Parintins, no Amazonas.

No Instagram, a modelo compartilhou o momento com os seguidores e disse: “Parintins nunca decepciona! Que fim de semana incrível, sou apaixonada por esse festival Até breve, Ilha da Magia! E parabéns, Boi Caprichoso pela vitória merecidíssima“.

Fonte: Purepeople