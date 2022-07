‘A mãe está dopada, não dormiu à noite’, diz tia de menina de 12 anos achada morta

- Publicidade -

O enterro de Bianca Rodrigues, menina de 12 anos encontrada morta no fim da tarde do último sábado em uma área de mata no distrito de Inconfidência, limite com o município de Areal, será às 15h deste domingo no cemitério São José, em Três Rios, segundo familiares:

A mãe dela está dopada, não conseguiu dormir à noite, disse Julie Santana, tia da vítima que acompanhou as buscas.

De acordo com Julie, Bianca foi estuprada, enforcada e queimada pelo criminoso, que está preso na 107ª Delegacia (Paraíba do Sul). Ela estava desaparecida desde sexta-feira em Areal.

É extremamente doloroso. Infelizmente não foi da forma como a gente gostaria, mas encontramos a Bianca, afirmou Julie. — Fizemos o que estava a nosso alcance. Espero que seja feita a justiça divina.

Já preso, foi o homem quem levou a polícia ao local do crime, que é de difícil acesso. Devido a violência do crime, populares foram até a delegacia com intenção de linchar o assassino.

