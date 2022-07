5 Séries Da Netflix Em Julho Que Valerão Cada Centavo Da Sua Assinatura

- Publicidade -

A Netflix anunciou vários lançamentos para o mês de Julho. No total, são mais de 70 filmes e séries que serão incluídos no catálogo do serviço. Entre tantos lançamentos, o serviço incluirá para os fãs séries conhecidas como Sintonia, Virgin River e Rebelde.

Por outro lado, o serviço também irá investir pesado nas novas produções. Ou seja, existem diversas séries novas que chegam à Netflix em Julho e prometem fazer grande sucesso. Pois bem, nessa lista, separamos alguns títulos que podem – e devem – chamar a atenção dos fãs nos próximos dias.

As novas séries da Netflix em Julho

As séries podem sofrer alterações no cronograma. Contudo, vale a pena lembrar que, tais datas foram confirmadas oficialmente pelo serviço.

Boo, Bitch

Os fãs de Para Todos os garotos que já amei ficarão felizes ao saber que, a próxima série adolescente do serviço, será protagonizada por Lana Condor. Dessa vez em forma de série, Condor retorna ao gênero em Boo, Bitch, que chega à Netflix em 08 de Julho.

A série acompanha uma estudante tímida e discreta decide mudar de estilo e aproveitar a vida ao máximo. Só que no dia seguinte, ela descobre que virou fantasma. Agora, ela precisa fechar o ciclo de alguns problemas antes de subir para o outro plano.

Prisioneiros da Madrugada

Chega ao catálogo da Netflix em 08 de Julho, a série Prisioneiros da Madrugada. A produção é ideal para os fãs de ação e suspense. Na série, um grupo de homens armados sitia a penitenciária de Monte Baruca na véspera de Natal e corta todas as comunicações.

O objetivo deles é simples: capturar Simón Lago, um perigoso serial killer. Para pôr fim ao cerco, os agentes precisam entregar o detento, mas Hugo, o diretor da prisão se recusa a obedecer e prepara uma ação de resistência ao ataque.

Resident Evil

Os fãs da famosa franquia de jogos Resident Evil, terão a oportunidade de assistir a série da Netflix a partir do dia 14 de Julho. A série acompanhará dois momentos distintos de duas irmãs.

Na linha do tempo de 2022, Jade e Billie têm 14 anos e se mudaram para New Raccoon City com seu pai Albert para que ele possa pesquisar um novo vírus mortal. Posteriormente, vamos para 2036, onde as irmãs colhem os frutos das pesquisas de seu pai.

Respire

Os fãs de Ponto Cego vão gostar de Respire, série que estreia na Netflix no dia 28 de Julho. Isso por que, ambas as produções vêm do mesmo criador Martin Gerro.

Na série, após a queda de seu avião particular na remota fronteira do Canadá, a advogada Liv precisa enfrentar a natureza selvagem e os demônios do passado para sobreviver.

Uncoupled

Neil Patrick Harris que fez muito sucesso em How I met your mother, retorna a mais uma comédia. Uncoupled, nova série do ator chega à Netflix no dia 29 de Julho.

Na série, Tudo era perfeito para Michael. Até ser abandonado pelo marido depois de 17 anos de casamento. Agora, da noite para o dia, ele enfrenta dois pesadelos: perder sua alma gêmea de repente e encarar a vida de solteiro, gay e quarentão em Nova York.