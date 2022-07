5 curiosidades sobre o Catar, país que sediará a próxima Copa do Mundo

- Publicidade -

Catar é um País cheio de particularidades, e pensando em trazer aos leitores um pouco mais do próximo lugar no mundo onde nossa seleção vai brilhar, selecionamos cinco curiosidades para você ficar por dentro da linda Catar.

1. É considerado o país mais rico do mundo.

2. Está localizado entre o mar do Golfo Pérsico e o Deserto de Khor Al Udeid, que lhe garante paisagens magníficas.

3. Sua extensão territorial é inferior ao menor estado do Brasil, Sergipe.

4. A temperatura no verão chega facilmente a 40°C, beirando os 50°C em dias mais quentes.

5. Sua capital, Doha, abriga metade da população do país e conta com belíssimos arranha-céus.

Aproveite a beleza de Catar.

Fonte/ Portal Olhar viajante