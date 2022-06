Yasmin Brunet se banha no rio e fã compara: “Parece a Juma”

Apaixonada pela natureza, Yasmin Brunet recebeu uma chuva de elogios nas redes sociais ao dividir um clique se banhando no rio, na maior tranquilidade do mundo.

Com o corpão cheio de curvas em evidência, a ex-companheira de Gabriel Medina provocou a imaginação dos marmanjos ao deixar uma parte do corpo à mostra e, como esperado, recebeu uma chuva de elogios.

“Nossa gente, a Juma está diferente (risos)”, brincou uma admiradora. “Mulher perfeita demais, a gente não resiste não, ainda mais dentro do rio nesse ângulo”, comentou a segunda. “Uau, um espetáculo”, declarou a última.

Trauma

Vale destacar que, há pouco tempo, Yasmin Brunet tirou um tempo dos compromissos para conversar com os fãs sobre traumas. De acordo com ela, não é algo fácil, e precisa de muita paciência para lidar com cada um deles nos dias atuais.

“É muito fod* quando você percebe quem tem muito mais a aprender com a pessoa que está com você. Que a pessoa é tão especial, que às vezes você sente que não merece ela. Para todas vocês lidando com trauma: Minha vontade é de dar uma medalha para vocês por conseguirem acordar todos os dias. Trauma não é brincadeira. A gente tem que começar a levar a saúde mental mais a sério. Porque o que a gente já viveu no passado e carrega até hoje muitas vezes nos assombra. Qualquer pessoa lidando com qualquer tipo de trauma que consegue viver a vida independentemente de tudo o que passou, você é f***”, refletiu.

Ao encerrar a discussão, a modelo declarou que só quem passa por isso entende as dificuldades. Segundo a própria artista, se trata de uma batalha diária e problemática.

“Só quem tem estresse pós-traumático sabe a batalha diária que é. Só quem tem ansiedade sabe a batalha que é. Só quem tem depressão sabe a batalha diária que é. E às vezes sei que dá vontade de desistir. Às vezes parece que as coisas nunca vão melhorar ou nunca vou mudar. Mas peço que vocês nunca percam a sua fé (…) As coisas que às vezes sinto não desejo para ninguém. A forma que eu vejo as coisas muitas vezes não desejo para ninguém. É como se dentro da minha cabeça tivesse o meu pior inimigo”, afirmou ela.

Fonte: Spinoff