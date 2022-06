Xuxa Meneghel acaba com Junno publicamente e entrega desfecho após desvendar que ator tinha outra: “Eu não quero”

- Publicidade -

A famosa Rainha dos Baixinhos, Xuxa Meneghel, voltou a ficar entre os assuntos mais comentados do momento. Quem acompanha a loira nas redes sociais sabe que ela sempre acaba dando o que falar. No entanto, dessa vez, a contratada da Globo chamou atenção dos internautas ao confessar desfecho com seu marido, Junno Andrade.

Em 2012, a mãe de Sasha encontrou o amor novamente ao subir no altar com Junno Andrade. Desde então, eles vem vivendo o melhor desfecho do casório, mas, preferem deixar a vida íntima fora dos holofotes. No domingo (12), a rainha dos baixinhos acabou menosprezando o maridão e não fez uma declaração para ele no Dia Dos Namorados.

No entanto, engana-se quem acredita que algo de ruim aconteceu entre os pombinhos. Na verdade, a apresentadora da Globo fez um anúncio para lá de especial na última segunda-feira (13). Nas redes sociais, a famosa compartilhou dois cliques de Junno Andrade e confirmou tudo.

“Ontem foi o dia dos namorados… Eu não quero dizer que te amo só nesse dia, quero dizer que você é delicioso e cada dia que passa você fica mais e mais gostoso”, começou Xuxa Meneghel. “Quero dizer que te amo para sempre, que você é meu ‘velho’ e eu sou sua. Quero você, desejo você, preciso de você… Te amo, ontem, hoje e sempre”, disse a famosa.

Nos comentários, Junno fez questão de declarar o amor que sente pela loira e até brincou com o fato dela não ter feito a declaração. “[Você] Deixou para depois [o post] porque o Dia dos Namorados tem que ser a data que você escolhe, né?! Por isso e tantas outras coisas que te amo tanto!”, assumiu o padrasto de Sasha.

Embora estejam muito felizes atualmente, durante uma entrevista para Eliana, no SBT, a artista confessou que o amado era comprometido quando se conheceram. “Eu dava em cima dele. Até já perguntei se ele namoraria uma fã, porque eu era fã dele”, iniciou a apresentadora.

Na sequência, Xuxa explicou que Junno Andrade escondia que tinha outra. “Ele era noivo, mas não falava”, disse ela .Após a separação dele, a mãe de Sasha voltou a tentar o romance com o amado.