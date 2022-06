William Bonner tieta Bon Jovi em viagem com a esposa pelos EUA

Em viagem pelos Estados Unidos com a esposa, Natasha Dantas, William Bonner apareceu nas redes sociais curtindo um momento de diversão com ninguém menos que Jon Bon Jovi, vocalista da banda Bon Jovi. O registro foi publicado no Instagram da colega jornalista Carolina Cimenti, durante a passagem do apresentador do “Jornal Nacional” por Filadélfia, na Pensilvânia.

“Uma foto feita de queridos… e Jon Bon Jovi”, brincou a jornalista na legenda. Nos comentários, amigos elogiaram o encontro e até brincaram com o clique inusitado: “Morri com o Jon na foto do seu lado! Arrasou”, escreveu uma seguidora de Cimenti. “E eu que dei zoom na foto pra ver se não era boneco de cera…”, declarou outro seguidor, espantado. O humorista Rafinha Bastos também celebrou o registro, mas com uma piada: “Jon parecendo minha tia Tereza”

Gente como a gente

Jon Bon Jovi não foi o único a ganhar o carinho do jornalista. Recentemente, a chef de cozinha Paola Carosella revelou ter recebido um e-mail inusitado de Bonner, que assumiu fã da ex-jurada do reality “Masterchef”. Ela contou toda a história em entrevista ao podcast “Dia Cat”:

“Fui passar meu aniversário de 49 anos em um hotel na Bahia, super bonito. Não lembro exatamente onde. Fui com uma amiga e a minha filha. Fiquei em um bangalô, aí você se loga na TV com a sua senha”, iniciou ela, que ao chegar em São Paulo se deu conta que esqueceu de deslogar a Netflix quando deixou o local.

Preocupada, Paola pensou em entrar em contato com a recepção da hospedaria. Ao abrir o computador, porém, havia um e-mail com o assunto “Netflix logado”. “O e-mail dizia assim: ‘Querida Paola, descobri o seu e-mail porque quando entrei no bangalô, a Netflix estava logada. Que bom, adorei ter descoberto o seu e-mail porque sou teu fã! Mas fica tranquila, já desloguei a conta. Guarda meu telefone, quando for para São Paulo vou jantar no seu restaurante. Um abraço, William Bonner'”, contou a chef.

