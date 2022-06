WhatsApp vai liberar “emojis proibidos” para reagir a mensagens

- Publicidade -

O WhatsApp está trabalhando em uma atualização que visa ouvir os usuários mais uma vez. Se os planos forem concretizados, será possível reagir às mensagens utilizando qualquer emoji. Isso significa que até emojis proibidos poderão ser utilizados por todos os que utilizam a plataforma de mensagens.

A informação partiu do site especializado nas novidades do WhatsApp, WABetaInfo. De acordo com o texto, a nova ferramenta que permite reagir com emojis proibidos foi detectada na versão beta do aplicativo. Assim, apenas os testadores oficiais da plataforma poderão ter acesso ao recurso neste momento.

Emojis proibidos para reação no WhatsApp; confira mais

Vale frisar que o recurso ainda em desenvolvimento foi percebido na versão do WhatsApp para desktop e em sistemas operacionais iOS. Hoje, apenas 6 tipos de emojis comuns podem ser utilizados para reagir às mensagens. No entanto, qualquer emoji existente poderá ser usado para o mesmo fim, até os emojis proibidos.

Ao reagir uma mensagem, o usuário terá a lista completa dos famosos rostinhos e ícones disponíveis na navegação. Esse é um pedido dos próprios usuários que buscam maior liberdade nas plataformas de conversa e em redes sociais.

Quando será lançado o novo recurso?

Embora já esteja ativo, apenas os usuários da versão beta podem experimentá-lo. O WhatsApp ainda não informou quando a novidade ficará ativa para todos os usuários registrados na plataforma.