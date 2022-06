WhatsApp testa recurso para sair de grupos silenciosamente

- Publicidade -

Quem nunca quis sair de um grupo de WhatsApp e ficou sem graça de tomar a atitude? A situação é muito comum, afinal, ao sair de um grupo do mensageiro, todos os participantes são avisados sobre sua decisão, o que pode ser um pouco constrangedor.

Porém, isso está muito perto de mudar, pelo menos, é o que se espera. O WhatsApp está testando uma nova ferramenta que vai permitir sair de grupos de maneira silenciosa e apenas os administradores serão avisados sobre a decisão.

Segundo o portal WABetaInfo, especializado em notícias do mensageiro da Meta, os testes avançados do novo recurso já foram iniciados na versão beta do aplicativo para iOS.

Além disso, os grupos do WhatsApp também ganharam uma lista de participantes. O intuito da ferramenta é mostrar todas as pessoas que já participaram daquele chat, incluindo aqueles que saíram de maneira silenciosa.

Ainda não é possível saber quando os recursos serão disponibilizados para todos os usuários.

WhatsApp agora permite silenciar contatos específicos em chamadas em grupo

Entre as novidades anunciadas recentemente pelo WhatsApp, está a capacidade de silenciar usuários específicos durante as chamadas em grupo. O recurso pode ser particularmente útil em certas situações, como quando alguém esquece de desativar o áudio em uma reunião, por exemplo.

Diferente de outros aplicativos de videoconferência, como o Zoom e o Microsoft Teams, que permitem que somente os hosts silenciem os participantes de uma chamada, a novidade oferece mais controle aos usuários do WhatsApp. Lembrando que o app suporta reuniões que envolvem até oito pessoas em chamadas de vídeo ou até 32 em chamadas de voz.

Fonte/ Portal Olhar Digital