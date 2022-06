WhatsApp deve lançar botão para editar mensagens já enviadas

O WhatsApp deve lançar em breve uma função que permitirá editar mensagens de texto já enviadas. A novidade, ainda em fase de testes, foi descoberta pelo WABetaInfo. De acordo com o site, a ferramenta de edição de mensagens no app já havia sido considerada há cerca de cinco anos, embora tenha sido descartada pela empresa.

Em uma captura de tela compartilhada pelo site é possível identificar o funcionamento da ferramenta. Para editar uma mensagem no WhatsApp, é preciso selecioná-la (ao tocar e manter o dedo sobre) e, em seguida, no menu suspenso selecionar a opção “Editar”. Vale considerar que a ferramenta está em desenvolvimento e pode passar por alterações até o seu possível lançamento.

Ainda há poucas informações reveladas sobre a ferramenta. Na versão descoberta pelo site, entretanto, alguns detalhes como um histórico de edição — para checar mensagens originais — não estão inclusos, nem mesmo há informações sobre um possível limite de edições.

Também não está clara qual será a janela de tempo que permitirá aos usuários editarem suas mensagens. Em alguns outros aplicativos de mensagem concorrentes, como o Telegram, é possível realizar edições em mensagens de texto enviadas em até 48 horas.

Disponível para todos os sistemas

De acordo com o site, a ferramenta de editar mensagens no WhatsApp estará disponível no Android, iOS e em computadores na versão Desktop. Também não há, até agora, previsão de lançamento para a versão beta do aplicativo.

Tentando se aproximar em quantidade de recursos dos seus concorrentes, o WhatsApp tem acelerado o ritmo de adição de novas funcionalidades. No início do mês passado, o app recebeu suporte para reações às mensagens, grupos com mais de 500 membros e a possibilidade de enviar arquivos de até 2 GB para um contato ou grupo.