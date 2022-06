WhatsApp agora permite esconder seu status e foto de contatos; Saiba como

- Publicidade -

O WhatsApp agora permite ocultar as opções “Foto do perfil“, “Visto por último” , “Recado” e “Status” de contatos específicos da agenda. As melhorias, que estavam em testes no beta desde o início do ano, foram anunciadas oficialmente na última quarta-feira (15) e ampliam o leque de privacidade no mensageiro. Isso porque, até então, existiam apenas três opções de privacidade: “Todos”, “Meus contatos” ou “Ninguém”. Com o update, veio a opção “Meus contatos, exceto…”, que garante mais autonomia aos usuários. Vale mencionar que a função está disponível para iPhone (iOS) e Android. Saiba a seguir todos os detalhes e como utilizar.

Para experimentar a novidade, basta acessar o app e tocar nos três pontos disponíveis no lado superior direito da tela. Depois, é só selecionar a seção Configurações > Conta > Privacidade e escolher quais dos recursos deseja personalizar. Caso as opções ainda não tenham aparecido em seu smartphone, é recomendado acessar a Google Play Store, nos dispositivos Android, ou a App Store, nos dispositivos iOS, e atualizar o aplicativo para a versão mais recente.

Vale ressaltar que nenhum aviso será enviado nesse processo – ou seja, a pessoa “bloqueada” não receberá mensagens informando que seus dados de contato estão ocultos para ela. A única forma de perceber a mudança acontecerá quando ela quiser visualizar suas informações e não conseguir. Porém, mesmo com essa brecha, ainda assim não será possível saber se a ação é específica para ela ou para todos os contatos da sua lista.

Fonte: Perrengue MT