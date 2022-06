Wesley Safadão é internado e revela diagnóstico preocupante: “Tratamento intenso”

- Publicidade -

O cantor Wesley Safadão, através da equipe, revelou nesta quarta-feira (29) qual é o problema de saúde que o obrigou a se afastar dos palcos.

Em nota publicada nas redes sociais, a assessoria do astro anunciou que todos os shows que haviam sido marcados até o dia 6 de julho estão cancelados e explicou o motivo.

“Após sentir novas dores na coluna e dormência nas pernas na manhã desta quarta-feira (29), Wesley Safadão precisará ser afastado temporariamente dos palcos, por orientação médica”, começa o comunicado.

E revela: “Diagnosticado com hérnia discal entre a terceira e quarta vértebra lombar, com estreitamento do canal vertebral e importante compressão das estruturas neurológicas dentro deste canal, ele ficará internado para tratamento intenso e permanecerá em repouso até uma nova avaliação médica”.

MAL CONSEGUIA ANDAR

Wesley Safadão deve desembarcou em São Paulo para iniciar um tratamento após ser diagnosticado com uma lesão na coluna. As informações são da esposa do cantor, a influenciadora Thyane Dantas. Nesta segunda-feira (27), ela havia atualizado o estado de saúde do marido.

“Estamos indo para São Paulo, vamos dar continuidade ao tratamento do Wesley lá. Ele também está sendo acompanhado de perto aqui em Fortaleza. Também gostaria de agradecer a vocês por todas as mensagens, apoio, força. Vai ficar tudo bem. Ele realmente só precisa de cuidados, tratamento, de repouso. Vai dar tudo certo”, disse Thyane.

No final de semana, ela foi flagrada ajudando o marido a andar. Não há detalhes sobre o que causou as fortes dores que ele está sentindo.