VOLTANDO DA FESTA: Mulher é agredida e jogada desmaiada de carro por namorado violento

O crime aconteceu na madrugada deste sábado (18) na Rua Osvaldo Ribeiro, bairro Socialista, zona Leste de Porto Velho (RO).

Uma mulher de 29 anos foi agredida e jogada do carro em movimento pelo namorado. O acusado fugiu do local. A vítima informou que estava vindo de uma festa com o namorado e dentro do carro iniciaram uma discussão.

O acusado começou a agredir a vítima com socos no rosto e cabeça. A mulher teria desmaiado e depois foi jogada do carro em movimento.

Quando a Polícia Militar foi chamada e chegou ao local, a vítima já estava sendo amparada por testemunhas e não necessitou ser levada ao hospital. O acusado não foi localizado.