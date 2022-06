Visitante é presa com celular introduzido nas partes íntimas no presídio de Sena Madureira

- Publicidade -

A polícia Penal (PP) efetuou flagrante de celular em poder de uma mulher que intencionava entrar no presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira, com o aparelho que seria deixado a um interno, durante a visita familiar deste domingos 19. Acusada confessou que receberia 4 mil reais pelo crime.

O plano estava próximo de ser concretizado, no entanto a fiscalização pontual de policiais penais evitou que o celular passasse pelo crivo da Lei. Segundo informações, o objeto estranho foi visualizado dentro do corpo da mulher através do moderno aparelho Body Scan (scanner corporal). Sem alternativa para negar o flagrante, a mulher foi até o banheiro e tirou o celular da vagina.

Aos policiais, ela confessou que havia recebido parte do dinheiro e após entregar o celular a um preso, receberia o restante, totalizando 4 mil reais pelo transporte ilegal.

A mulher que não teve o nome divulgado recebeu voz de prisão, para em seguida ser conduzida até a delegacia de polícia. Ela responderá Termo Circunstanciado de Ocorrência, por tratar-se de um crime de menor potencial ofensivo.

Aldejane Pinto, Redação Ecos da Notícia com Radar 104