Vira-lata conquista as redes sociais atuando como atriz em ‘novelas’ inventadas por sua tutora

- Publicidade -

No teste para atriz, a Dona Puma, uma vira-lata de três anos anos, foi aprovada pelos internautas nas redes sociais. Com quase 500 mil seguidores no Tik Tok, a cadela viralizou ao atuar de peruca ao lado da tutora Larissa Rodrigues, de 21 anos. A inteligência para entrar e sair de cena é praticamente nata: falar uma ou duas vezes é o suficiente para a caramelo saber como agir na frente das câmeras.

— Os vídeos surgiram de forma natural, eu sempre inventei histórias e a Dona Puma adora fazer, é o peixe e a panela. Não é nada treinado, é coisa que eu falo e ela faz. Puma sempre foi inteligente — conta Larissa, acrescentando que nunca fez atividades de adestramento do pet.

As duas se conheceram na estrada, em Uiraúna, na Paraíba, há três anos. De lá para cá, elas se tornaram amigas inseparáveis, que fazem até publicidade juntas para uma empresa de petshop.

— É uma parceria muito grande, ela me entende e eu entendo ela. Coisa de Deus mesmo — afirma Larissa, que começou a chamar a companheira de “Dona” quando ela fazia bagunça e, agora, virou o nome artístico da cadela.

Os vídeos da caramelo começaram a viralizar no ano passado, quando Larissa criou pequenos roteiros de novela de um minuto ou menos para divulgar nas redes sociais. Os conteúdos são majoritariamente de humor. A última gravação em que Dona Puma aparece “salvando” uma lagartixa já alcançou mais de 10 milhões de visualizações.

Fonte: Yahoo!