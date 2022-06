Vídeos mostram furtos, tiros e sexo em show de Henrique & Juliano

O show da dupla sertaneja Henrique & Juliano no Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO), no último domingo (5/6), foi marcado por furtos, tiros e cenas de sexo. Enquanto a dupla cantava sucessos da carreira, com direito à participação da mãe de Marília Mendonça, registros da plateia, que viralizaram nas redes sociais, mostram o caos que a apresentação se tornou para quem a assistia.

Um dos vídeos mais comentados é o do momento em que Francis Junio Ribeiro, de 27 anos, é baleado no abdômen. Segundo reportagem da TV Anhanguera, o tiro foi disparado por um policial militar. Em depoimento, o servidor alegou que reagiu ao sentir que uma pessoa tentou pegar sua arma. Ele não teria percebido que atingiu alguém.

O rapaz atingido foi levado às pressas para o Hospital de Urgências de Goiás (Hugo), onde está internado em estado grave. De acordo com o hospital, Francis passou por cirurgia no tórax e na mão esquerda e segue na unidade de terapia intensiva (UTI), consciente e respira espontaneamente com ajuda de oxigênio.

Além dos tiros, várias ocorrências de furtos foram contabilizadas no evento. Outro vídeo que circula nas redes sociais e em aplicativos de mensagem mostram o momento em que um grupo de homens se aproxima de um rapaz e puxa o cordão de seu pescoço. A vítima chega a questionar o bando, que deixa o local como se nada tivesse acontecido.

Cenas de um casal fazendo sexo no meio de uma plateia também foram vinculadas ao show. As imagens geraram revolta por expor o rosto da mulher.