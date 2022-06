VÍDEO: motorista passa com carro por cima da cabeça de cachorro no Acre; Ministério Público investiga caso

- Publicidade -

Imagens gravadas nessa quinta-feira (16) mostram uma cena absurda registrada em Rio Branco, capital do Acre. Uma motorista passa com o carro por cima da cabeça de um cachorro caído na rua. Segundo testemunhas, a mulher atropelou o animal quando ele atravessava a rua.

O cachorro teve a cabeça esmagada pelo veículo. O animal ainda aparece mexendo o rabo nas imagens.

No vídeo, a motorista dá ré no veículo, se afasta um pouco e, ao perceber que alguém gravava a cena, baixa o vidro do carro, olha para fora e sobe o vidro novamente. Populares falaram que a mulher fugiu sem prestar socorro ao animal.

O vídeo mostra algumas pessoas avisando que o animal tinha sido atropelado. A pessoa que filmou não sabia que era uma mulher no volante e diz: ”Mano, tá atropelando o cachorro. Mano, como assim? Como assim? Olha o que fez com o cachorro, ficou girando com o pneu por cima do cachorro. Não tem placa, né, para se identificar?”, critica.

O veículo estava sem placa. O material gravado foi enviado para duas ONGs de proteção aos animais do Acre. Uma delas, a Patinha Carente, fez uma denúncia no Ministério Público do Acre (MP-AC) após receber o vídeo.

O MP-AC confirmou nesta sexta (17) que a Promotoria de Meio Ambiente já acompanha a denúncia.

Descaso com os animais

A presidente da ONG Patinha Carente, a advogada Vanessa Facundes, disse que o caso ocorreu no bairro Cerâmica, área central de Rio Branco. Ela diz que recebeu uma mensagem na parte da tarde avisando sobre o caso.

A pessoa falou que outros veículos pararam para o animal passar, mas a motorista não parou e acabou atropelando o cachorro. O relato recebido pela advogada diz que a motorista conseguia ver o animal caído no chão machucado, mas, mesmo, assim não parou e prestou ajuda.

“Nós não temos leis locais rígidas e aplicadas, as ONGs fazem todo o papel do poder público. Essa pessoa que atropelou esse cachorro o tratou como se fosse um lixo, nem tirou o corpinho dele do meio da rua. Ouviu que estava atropelando um animal e não parou o carro! Foi proposital, isso é repudiável. E eu sempre vou ser a voz deles, já fiz a denúncia para o Ministério Público que está tomando todas as providências cabíveis”, criticou.

A advogada falou que, até esta sexta, a motorista ainda não tinha sido identificada. “Tivemos dois casos esta semana. Recebemos um caso de um cachorro morto a pauladas no bairro Bosque. Fiz as duas denúncias no Ministério Público, encaminhei para o promotor com todos os dados e vídeos”, concluiu.

Fonte: G1ACRE