Vídeo: motociclista atropela homem, cai e é esmagado por carreta

Moisés da Silva, 56, morreu em um acidente de trânsito, na tarde desta terça-feira (7), Avenida Solimões, esquina com Rua Tiradentes, no Parque Mauá, zona leste de Manaus. Outra vítima, identificada como Fernando Ramon dos Reis, 24, ficou ferido.

De acordo com informações de testemunhas, Moisés conduzia uma motocicleta e colidiu contra Fernando, que havia descido de um veículo que fazia rota. O motociclista então caiu da moto e foi atropelado por uma carreta que passava no local. O motorista da carreta fugiu sem prestar socorro.

Moisés morreu no local e a segunda vítima foi socorrida e levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um hospital. Os familiares estiveram no local do acidente e abalados, pediram para que providências sejam tomadas.

O trânsito no local ficou intenso, agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) atuaram na área para controlar o tráfego de veículos. O corpo do homem foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

