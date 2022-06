Vídeo mostra queda de paratrike com família no Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul

- Publicidade -

Um paratrike onde estavam o piloto Braz de Freitas Barreto, de 43 anos, a esposa e uma criança, caiu dentro do Rio Juruá no final da tarde desta quinta-feira, 16.

Um vídeo do voo mostra o momento em que o aparelho fica desgovernado e cai nas águas logo depois de decolar de Cruzeiro do Sul com a família.

Segundo informações do Pronto-Socorro do Hospital do Juruá, para onde os três foram levados, o homem foi liberado depois do atendimento. A criança e a mulher ficaram em observação na unidade.

De acordo com outro piloto de paratrike, Antônio Sampaio, a queda do aparelho foi causada por um cabo de eletricidade sem sinalização que atravessa o Rio Juruá.

“Os cabos aéreos, suspensos, devem estar sinalizados por causa da aviação”, relata ele, afirmando que Braz tem muita experiência em voos.

Veja o vídeo: