Vídeo mostra cachorro amarrado e sendo arrastado por caminhonete; veja

Um vídeo revoltante que circula nas redes sociais, mostra um cachorro sendo arrastado por uma caminhonete em uma avenida na zona norte de Manaus. O episódio gerou entre muitos internautas, nesta segunda-feira (20/6).

Após a repercussão do caso, internautas e protetores de animais conseguiram identificar o dono do veículo através da placa. A equipe da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) esteve no endereço, no bairro Alvorada, mas o homem não estava em casa.

De acordo com o protetor de animais Amaury, por meio de ligação, o homem alegou que o animal já estava morto quando foi amarrado à caminhonete.

Já no final da tarde de hoje (20), uma equipe de proteção animal conseguiu encontrar o corpo do cachorro nos arredores do Igarapé do Passarinho. O caso será investigado.

Veja vídeo: