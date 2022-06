Vídeo : Mãe amarra filha de 5 anos em laje sob sol escaldante de 45ºC por ela não ter feito a tarefa de casa!

- Publicidade -

Uma mãe que na verdade é uma monstra aplicou um castigo severo contra sua filha de 5 anos por um motivo fútil. A menininha não queria fazer o seu trabalho de casa. Para a mãe isso foi a gota d’água e por isso, resolveu puní-la. A mulher amarrou as mãos e os pés da sua filha de 5 anos e a deixou sob sol escaldante de 45ºC às 14h. O caso aconteceu na vila Khajoori Khas, localizada em Deli, Índia.

A cena mostra a criança gritando e se contorcendo enquanto está deitada na laje de casa, em uma área da periferia, com as mãos amarradas nas costas e as pernas atadas.

O registro da punição materna foi feito por uma vizinha. No momento do incidente, o pai da criança estava fora de casa, em uma oficina de bicicletas, mas seu irmão de 11 anos estava na residência, informou o “India Times”. A menina passou cerca de 10 minutos amarrada no terraço.

Em entrevista ao portal , o pai da menina, um alfaiate de 39 anos, contou que no momento em que o vídeo aconteceu ele havia saído para consertar sua bicicleta e deixou a esposa e os dois em casa. Momentos depois, recebeu uma ligação da criança alertando sobre o ocorrido: “Eu recebi uma ligação do meu pai contando que minha esposa havia aplicado um castigo muito severo à nossa filha, e que devia voltar para casa. Quando cheguei, meu pai me disse que quando chegou em casa, viu a menina amarrada no terraço e a libertou”.

Segundo o alfaiate, a mãe estava ensinando a filha, porém a mesma não conseguia terminar a lição de casa. Isso fez com que a esposa ficasse brava, e deixasse a menina amarrada no terraço quente por aproximadamente 10 minutos: “Minha esposa ficou brava e a puniu. Quando meu pai me contou, briguei muito com ela, mas no dia seguinte um parente de nossa vila me mandou o vídeo”.

Um investigador do caso confirmou que o incidente ocorreu no dia 2 de junho, e que a mãe da menina confessou à polícia que a punição realmente foi aplicada por ela não ter terminado a lição de casa. Além disso, ele garantiu que o caso foi registrado na estação de polícia de Khajoori Khas e a investigação continua.

