Vídeo: jovens passeiam com jibóia em shopping

Um caso curioso chamou a atenção dos visitantes do Shopping Pantanal, nesse domingo (5), em Cuiabá. Dois rapazes desfilaram com um jibóia de três metros de comprimento pelos corredores do estabelecimento.

O mascote inusitado é do profissional de tecnologia Victor Alves Pulcherio, de 37 anos, que comprou o animal de forma legalizada do criatório Jiboias Brasil.

Procurado pelo LIVRE, o dono do animal afirmou que o réptil já possui mais de 10 anos de idade, é saudável e manso. Dessa forma, a cobra não apresentou riscos para as demais pessoas que circulavam pelo lugar.

Forma de conscientização

O dono do animal também estava na companhia do seu amigo, Luiz Henrique, que afirmou que o passeio acabou sendo uma forma de conscientizar pessoas a não matarem jiboias que, eventualmente, encontrem nas ruas.

“Querendo ou não foi uma forma de conscientizar as pessoas a não matarem serpentes. Da próxima vez que alguém ver uma jiboia na rua, vai lembrar que o animal não costuma oferecer risco”, explicou Luiz.

Jiboia amazônica

A jiboia amazônica é um animal da fauna brasileira que, embora não seja considerado agressivo, acaba sendo morto quando encontrado.

O animal não possui veneno, raramente ataca humanos e é importante para a manutenção do ecossistema.

Mesmo assim, o caso gerou polêmica. Após o passeio dos jovens, curiosos gravaram diversos vídeos do animal e as imagens se espalhando nas redes sociais.

Veja o video: