Vídeo: Influencer ensina o jeito certo de lavar o “furico”: “Vai ficar com mal cheiro se não secar bem”

Camila Gutz, fisioterapeuta pélvica, utilizou o perfil da sua rede social TikTok para ensinar seus seguidores como lavar o ‘furico’ da forma correta. O conteúdo viralizou na web.

Camila explicou que decidiu falar sobre o assunto, após receber muitas perguntas a respeito de como retirar o cheiro ruim da região.

“Vocês podem até achar engraçado eu falar desse assunto aqui, mas é extremamente necessário”, iniciou.

De acordo com a profissional, a melhor alternativa é abrir bem o espaço entre as nádegas e lavar com sabonete, principalmente “nas preguinhas”.

Camila reforça sobre a necessidade de secar corretamente todas as partes, após a conclusão da limpeza, pois de nada adiantaria lavar e não enxugar. “Vai ficar com mal cheiro se não secar bem”.

“Você vai sair do banho, se secar e pegar a ponta seca da toalha e secar bem a região”, disse. “Então tem que secar bem principalmente no cofrinho”, completou.

